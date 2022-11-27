Іспанія

Контракт іспанського опорника з Барселоною спливає влітку 2023 року.

Опорний півзахисник Барселони Серхіо Бускетс може продовжити кар'єру в США наприкінці цього сезону. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 34-річний іспанець близький до переходу до Інтер Маямі.

Стверджується, що сторони попередньо узгодили умови дворічного контракту, тому влітку 2023 року гравець може перебратися до МЛС.

Раніше з'являлася інформація, що Барселона зацікавлена у продовженні угоди із Серхіо Бускетсом.