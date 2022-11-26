Досвідченого опорника не хоче відпускати головний тренер "блаугранас" Хаві.
СЕРХІО БУСКЕТС, GETTY IMAGES
26 листопада 2022, 16:26
Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс може залишитись в клубі принаймні ще на один сезон, повідомляє Diario Sport.
Наприкінці цього сезону в іспанця закінчується контракт. Сам гравець вже дивиться в бік клубів МЛС, але співпраця з каталонцями може бути продовжена. За інформацією джерела, головний тренер команди Хаві хоче зберегти Бускетса і впливає на керівництво, аби контракт з 34-річним опорним півзахисником був пролонгований. Основна складність полягає в тому, що Серхіо доведеться піти на зниження зарплати.
Нагадаємо, що раніше Барселони визначила ряд футболістів, яких не проти позбутись перед початком наступного сезону — серед них був Бускетс.