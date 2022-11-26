Іспанія

Досвідченого опорника не хоче відпускати головний тренер "блаугранас" Хаві.

Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс може залишитись в клубі принаймні ще на один сезон, повідомляє Diario Sport.

Наприкінці цього сезону в іспанця закінчується контракт. Сам гравець вже дивиться в бік клубів МЛС, але співпраця з каталонцями може бути продовжена. За інформацією джерела, головний тренер команди Хаві хоче зберегти Бускетса і впливає на керівництво, аби контракт з 34-річним опорним півзахисником був пролонгований. Основна складність полягає в тому, що Серхіо доведеться піти на зниження зарплати.

Нагадаємо, що раніше Барселони визначила ряд футболістів, яких не проти позбутись перед початком наступного сезону — серед них був Бускетс.