Іспанія

Норвезький нападник не є пріоритетною метою мадридців.

Реал розуміє, що в найближчі роки потрібно бути знайти заміну для свого лідера — нападника Каріма Бензема.

Як повідомляє видання Marca, інтерес мадридського клубу до форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанд охолов.

Стверджується, що норвезький нападник більше не є пріоритетом для чемпіона Іспанії.

У мадридців викликають сумніви травматичність Ерлінга Голанда та його висока заробітня платня.

Цього сезону нападник відіграв 18 матчів на клубному рівні, в яких забив 23 голи й віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, що раніше перехід Голанда з Боруссії Дортмунд до Манчестер Сіті визнано трансфером року.