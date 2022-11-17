Англія

"Містяни" провернули неймовірний трансфер.

Трансфер форварда Ерлінга Голанда з Боруссії Д. в Манчестер Сіті визнано найкращим у 2022 році за версією премії Globe Soccer Awards.

Приз за цей трансфер здобула агент гравця Рафаела Пімента.

Нагадаємо, що 22-річний норвежець перейшов до Манчестер Сіті перед початком цього сезону за 60,00 млн €.

На його рахунку 23 голи в 18 матчах всіх турнірів. Нагадаємо, що ексзахисник Манчестер Сіті Лесскот зробив прогноз щодо майбутнього Голанда.