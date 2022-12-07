Іспанія

49-річний тренер може очолити збірну своєї країни.

Колишній головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес може очолити національну команду Іспанії, стверджує Onda Cero.

Іспанці неочікувано припинили виступи на чемпіонаті світу-2022 на стадії 1/8 фіналу, вилетівши від Марокко. Тому з високою ймовірністю нинішній коуч "Фурії Рохи" Луїс Енріке піде у відставку. Його місце займе Роберто Мартінес.

Зазначимо, що Роберто Мартінес провів 79 матчів на чолі збірної Бельгії, з яких було 56 виграшів, 13 нічиїх та 10 поразок. До цього він тренував англійські Суонсі, Віган та Евертон.