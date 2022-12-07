49-річний тренер може очолити збірну своєї країни.
РОБЕРТО МАРТІНЕС, GETTY IMAGES
07 грудня 2022, 13:40
Колишній головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес може очолити національну команду Іспанії, стверджує Onda Cero.
Іспанці неочікувано припинили виступи на чемпіонаті світу-2022 на стадії 1/8 фіналу, вилетівши від Марокко. Тому з високою ймовірністю нинішній коуч "Фурії Рохи" Луїс Енріке піде у відставку. Його місце займе Роберто Мартінес.
Зазначимо, що Роберто Мартінес провів 79 матчів на чолі збірної Бельгії, з яких було 56 виграшів, 13 нічиїх та 10 поразок. До цього він тренував англійські Суонсі, Віган та Евертон.