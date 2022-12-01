ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Шляхи тренера та національної команди розійшлися.

Збірна Бельгії в рамках поєдинку третього туру групового етапу чемпіонату світу зіграла внічию з Хорватією та вибула з турніру.

Головний тренер бельгійців Роберто Мартінес вирішив покинути національну збірну після цього результату.

"Це був мій останній матч на чолі збірної Бельгії. Дуже емоційний момент, я не можу продовжувати", наводить слова іспанського тренера Het Laatste Nieuvs.

Зазначимо, що Роберто Мартінес провів 79 матчів на чолі збірної Бельгії, з яких було 56 виграшів, 13 нічиїх та 10 поразок.

Нагадаємо, що раніше іспанець висловився про перспективи своєї команди на прийдешньому чемпіонаті світу, але вони не справдилися.