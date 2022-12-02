Капітан збірної Бельгії та півзахисник Реала Еден Азар розмірковує над завершенням міжнародної кар'єри. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, на дане рішення вплинув виліз з чемпіонату світу на стадії групового етапу. Наразі рішення не прийнято, однак Азар міркує над цією ідеєю. Він планує обговорити її з людьми, яким довіряє.

Нагадаємо, що після поразки від збірної Марокко (0:2) в рамках другого туру чемпіонату світу у складі бельгійської команди спалахнула сварка, проте Еден Азар спростував чутки, запевнивши, що нічого серйозного не відбулось.

 