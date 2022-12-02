ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Виліт з чемпіонату світу вплинув на лідера колективу.

Капітан збірної Бельгії та півзахисник Реала Еден Азар розмірковує над завершенням міжнародної кар'єри. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, на дане рішення вплинув виліз з чемпіонату світу на стадії групового етапу. Наразі рішення не прийнято, однак Азар міркує над цією ідеєю. Він планує обговорити її з людьми, яким довіряє.

Нагадаємо, що після поразки від збірної Марокко (0:2) в рамках другого туру чемпіонату світу у складі бельгійської команди спалахнула сварка, проте Еден Азар спростував чутки, запевнивши, що нічого серйозного не відбулось.