ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

У гравця мадридського Реалу не вірять деякі партнери зі збірної.

У збірній Бельгії вважали, що тренер Роберто Мартінес надто лояльний до Едена Азара, повідомляє Onze Mondial.

На думку деяких футболістів, вінгера Реала не варто випускати у стартовому складі на матч чемпіонату світу-2022 з Марокко (0:2).

Вони вважали, що Жеремі Доку або Леандро Троссард могли б краще зіграти, якби вийшли у старті.

Нагадаємо, що збірна Бельгії не вийшла в плей-оф ЧС-2022, зайнявши 3 місце в групі.