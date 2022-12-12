Іспанія

Новий коуч іспанської збірної дав пресконференцію після офіційного призначення.

Луїс Де ла Фуенте був представлений в якості головного тренера збірної Іспанії. Де ла Фуенте відповів на питання журналістів на пресконференції.

- Вам дзвонив Луїс Енріке, щоб побажати удачі?

- Ми обмінялися повідомленнями, і він мене привітав. У мене з ним хороші стосунки.

- Каналес, Серхіо Рамос, Аспас. Вони мають шанс бути викликаними у збірну?

- Усі мають однакові можливості. У нас є сформована ідея, але ніхто не закриває двері перед будь-яким гравцем. Я не збираюся вступати в полеміку з Рамосом. Викликати можна всіх, хто має прийти й кого можна вибрати.

– Чи розглядаєте ви зміни в системі?

- Модель не підлягає обговоренню, але система адаптується. Ми додамо концепції, нюанси... ми намагатимемося покращити та внести те, що, на нашу думку, допоможе нам покращитися. Ми ні від чого не закриті.

- Що ви можете сказати тим, хто вважає, що у вас немає необхідного досвіду для роботи тренером?

- Я був професійним і міжнародним гравцем протягом 15 років. Якщо хтось знає майбутнє іспанського футболу, то це я. Я жив із зірками U-19, U-21. Я колишній футболіст і знаю, що вони думають. У мене немає проблем говорити їм в обличчя все, що маю сказати.

- Яка з команд на чемпіонаті світу вам сподобалась?

- Є команди, які зробили свій внесок, і вони мені сподобалися, наприклад, Німеччина, Франція та Марокко. Ми хочемо бути кращими за суперника. Мені подобається домінувати в грі. У нас в складі хороші футболісти. Вони знають, як це робити, — сказав Де ла Фуенте.

Нагадаємо, що збірна Іспанії вилетіла з чемпіонату світу на стадії 1/8 фіналу, поступившись Марокко.

Раніше де ла Фуенте очолював молодіжну національну команду, перебуваючи у структурі збірних майже дев'ять років.