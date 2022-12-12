Конрад Лаймер наступного літа може змінити клуб.
Конрад Лаймер, Getty Images
12 грудня 2022, 16:36
Півзахисник Лейпцига Конрад Лаймер наступного літа може стати гравцем мюхенської Баварії. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, 25-річний австраїєць дістанеться клубу з Мюнхена безкоштовно, оскільки у нього закінчиться контракт із "биками".
Наразі переговори між сторонами на завершальній стадії, незважаючи на інтерес до футболіста з боку клубів АПЛ.
Цього сезону Лаймер провів шість матчів, у яких результативними діями не відзначався.