Німеччина

Конрад Лаймер наступного літа може змінити клуб.

Півзахисник Лейпцига Конрад Лаймер наступного літа може стати гравцем мюхенської Баварії. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 25-річний австраїєць дістанеться клубу з Мюнхена безкоштовно, оскільки у нього закінчиться контракт із "биками".

Наразі переговори між сторонами на завершальній стадії, незважаючи на інтерес до футболіста з боку клубів АПЛ.

Цього сезону Лаймер провів шість матчів, у яких результативними діями не відзначався.