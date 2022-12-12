ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коуч хорватської збірної відповів критикам.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич висловився перед півфінальним матчем чемпіонату світу з Аргентиною.

"Хорватія — серед чотирьох найкращих збірних світу. Це вже неймовірний успіх, але ми хочемо більшого. Ми зіграємо проти неймовірної Аргентини з неймовірним Мессі. У нас немає жодної втоми, попри те, що два матчі плей-оф ми провели з додатковим часом. Команда встигла відновитись.

Чотири роки тому ми вийшли у фінал, зробивши мрію реальністю для всіх маленьких країн. Ніхто не бачив Хорватію у фіналі, і багато збірних надихнулися нашим прикладом.

Нудний футбол? Ми у півфіналі чемпіонату світу, які можуть бути питання?", — сказав Даліч.

Нагадаємо, матч Аргентина — Хорватія відбудеться у вівторок, 13 грудня, о 21:00 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.