Іспанія

Івуарієць не показує того рівня гри, якого від нього очікували в Барселоні.

Півзахисник Барселони Франк Кесс'є може повернутись до чемпіонату Італії. Про це повідомляє журналіст Жерар Ромеро.

За інформацією джерела, в послугах колишнього гравця Мілану зацікавлені Інтер та Наполі. вони хочуть орендувати івуарійця. Також на Франка претендує неназваний клуб з АПЛ, яка має намір придбати гравця.

Футболіст знає про цей інтерес, але не хоче йти з Барселони взимку.

Цього сезону 25-річний півзахисник взяв участь у 13 матчах Барселони у всіх турнірах та забив один гол.

Раніше була інформація, що Астон Вілла придивляється до Кесс'є.