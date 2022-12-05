Івуарієць не показує того рівня гри, якого від нього очікували в Барселоні.
ФРАНК ЯННІК КЕСС'Є, GETTY IMAGES
05 грудня 2022, 20:54
Півзахисник Барселони Франк Кесс'є може повернутись до чемпіонату Італії. Про це повідомляє журналіст Жерар Ромеро.
За інформацією джерела, в послугах колишнього гравця Мілану зацікавлені Інтер та Наполі. вони хочуть орендувати івуарійця. Також на Франка претендує неназваний клуб з АПЛ, яка має намір придбати гравця.
Футболіст знає про цей інтерес, але не хоче йти з Барселони взимку.
Цього сезону 25-річний півзахисник взяв участь у 13 матчах Барселони у всіх турнірах та забив один гол.
Раніше була інформація, що Астон Вілла придивляється до Кесс'є.