Каталонці не мають наміру погоджуватися на пропозиції бажаючих клубів.
Франк Кесс'є, Getty Images
06 грудня 2022, 20:17
Барселона не збирається відпускати півзахисника Франка Кесс'є до зимового трансферного вікна. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, каталонський клуб відмовився від трьох пропозицій, що надійшли за 25-річним івуарійцем, які виходили від Наполі, Інтера та команди з АПЛ.
Кесс'є отримує мало ігрової практики, але "блаугранас" мають намір зберегти його принаймні до літа наступного року, оскільки центр поля у команди Хаві недостатньо укомплектований.
Ще однією причиною відмови є фінансовий фєйр-плей. Барселона не зможе купити нового гравця на позицію Франка у разі його відходу.
Зазначимо, що на початку листопада Кесс'є отримав травму стегна, через що вилетів на півтора місяці. У поточній кампанії він провів 13 матчів, у яких віддав одну гольову передачу, відігравши 485 хвилин.