Іспанія

Каталонці не мають наміру погоджуватися на пропозиції бажаючих клубів.

Барселона не збирається відпускати півзахисника Франка Кесс'є до зимового трансферного вікна. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, каталонський клуб відмовився від трьох пропозицій, що надійшли за 25-річним івуарійцем, які виходили від Наполі, Інтера та команди з АПЛ.

Кесс'є отримує мало ігрової практики, але "блаугранас" мають намір зберегти його принаймні до літа наступного року, оскільки центр поля у команди Хаві недостатньо укомплектований.

Ще однією причиною відмови є фінансовий фєйр-плей. Барселона не зможе купити нового гравця на позицію Франка у разі його відходу.

Зазначимо, що на початку листопада Кесс'є отримав травму стегна, через що вилетів на півтора місяці. У поточній кампанії він провів 13 матчів, у яких віддав одну гольову передачу, відігравши 485 хвилин.