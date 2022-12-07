Іспанія

Іспанський фахівець пообіцяв, що дасть івуарійцеві шанс закріпитися у складі.

Франк Кесс'є не залишить Барселону цієї зими, повідомляє AS.

За інформацією джерела, Хаві провів зустріч із гравцем та підтвердив довіру до нього тренерського штабу. Наставник розуміє, що Кесс'є потрібно більше часу на адаптацію, але запевнив футболіста, що той отримає свій шанс.

Цього сезону Кесс'є провів на полі 485 хвилин, ставши п'ятим гравцем з найменшою кількістю ігрового часу.