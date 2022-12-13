Іспанія

Тренер готовий отримати новий виклик.

Колишній головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке заявив, що готовий до повернення в клубний футбол.

"Я хочу повернутися в клубний футбол, я хочу знову тренувати клуб після мого досвіду в збірній Іспанії", — наводить слова тренера Фабріціо Романо.

Зазначимо, що до цього Луїс Енріке на клубному рівні працював в Ромі, Сельті та Барселоні, де досяг найбільших успіхів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Луїс Енріке може очолити Атлетіко або Манчестер Юнайтед.