Тренер готовий отримати новий виклик.
Луїс Енріке, getty images
13 грудня 2022, 00:40
Колишній головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке заявив, що готовий до повернення в клубний футбол.
"Я хочу повернутися в клубний футбол, я хочу знову тренувати клуб після мого досвіду в збірній Іспанії", — наводить слова тренера Фабріціо Романо.
Зазначимо, що до цього Луїс Енріке на клубному рівні працював в Ромі, Сельті та Барселоні, де досяг найбільших успіхів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Луїс Енріке може очолити Атлетіко або Манчестер Юнайтед.