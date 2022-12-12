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Глава Королівської федерації футболу Іспанії пояснив, чому був звільнений Луїс Енріке.

Президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес прокоментував відставку головного тренера національної команди Луїса Енріке.

"У нас чудові взаємини з Луїсом Енріке, але ми вирішили розпочати новий проект. Ми дуже йому вдячні.

Були різні розмови. Ми завжди говорили, що обговоримо наше майбутнє після чемпіонату світу. Енріке не казав мені, що хоче продовжувати роботу. Розмова між нами була з іншого приводу. Ми завершили один проект і починаємо новий", — наводить слова Рубіалеса ESPN.

Нагадаємо, збірна Іспанії дійшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі, де несподівано поступилася Марокко.

Енріке очолював національну команду з 2019 року, а його наступником став Луїс Де ла Фуенте.