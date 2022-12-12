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Новоспечений наставник збірної Іспанії відповів на запитання журналістів після призначення.

Новий головний тренер збірної Іспанії Луїс Де ла Фуенте поділився своїми думками про національну команду після свого призначення.

"Мені подобається давати гравцям свободу в межах балансу та порядку, але я волію мати воротаря, який на додаток до всього може зупиняти та віддавати м'яч партнерам. У нас дуже хороші воротарі, і вони дадуть нам те, що ми очікуємо.

Я захисник таланту, який має допомагати колективній грі. Але мені не подобається применшувати переваги гравця. Навпаки, я поставив систему покращення гри футболіста. Ця свобода має бути пов'язана з колективною грою. Ми постараємося вичавити максимум із кожного гравця. Ми маємо йти гра за грою. Я налаштований оптимістично, бо є хороші гравці.

Я хочу мати добрі стосунки з місцевими вболівальниками, щоб 48 мільйонів іспанців підтримували нас, щоб ми відчували себе єдиною командою. Я хочу відновити дух 2010 року, ілюзію.

Молода команда як на ЧС-2022? Досі я працював із командами з обмеженим віком, до 19 років, до 21 року, зараз ні. Я переконаний у таланті молоді, але я також вболіваю за ветеранів, які багато чого нам віддали. Двері відчинені для всіх. Ми не дивитимемося на вік. Ми хочемо ефективності.

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Виступ Іспанії у Катарі? Нині не час аналізувати. Усі хотіли якнайкраще, але це було неможливо. Виграти дуже складно. Аналіз буде внутрішній. Робота Луїса Енріке була фантастичною. У мене є свій сценарій, свої нюанси та свій погляд на футбол. Я зміню те, що маю змінити.

Щоб грати у збірній, потрібно мати якість, талант та бути у добрій формі. Збірна – це не клуб. Тут, якщо у вас поганий день, ви їдете додому. Ми повинні дзвонити тим, хто найкращий в кожний момент. Талант молодого футболіста нікуди не подівся. Є гравці, яких торкнулося жезло Бога, як це сталося з Гаві. Але я закликаю всіх працювати, щоб ставати кращими щодня. Ерік Гарсія підходить під нашу модель гри, і він мені подобається. Можливо, в якийсь момент на нього чинився сильний тиск, але це частина футболу.

Я не думав про місце у збірній, поки мені не зробили цю пропозицію. Я короткозорий, чого мене навчив футбол. Єдине, що зараз мене непокоїть — це матч із Норвегією, з якого ми збираємося розпочати відбірковий етап Євро-2024", - наводить слова Де ла Фуенте AS.

Нагадаємо, збірна Іспанії вилетіла з чемпіонату світу на стадії 1/8 фіналу, поступившись Марокко.