Новоспечений наставник збірної Іспанії відповів на запитання журналістів після призначення.
Луїс Де ла Фуенте, Getty Images
12 грудня 2022, 18:22
Новий головний тренер збірної Іспанії Луїс Де ла Фуенте поділився своїми думками про національну команду після свого призначення.
"Мені подобається давати гравцям свободу в межах балансу та порядку, але я волію мати воротаря, який на додаток до всього може зупиняти та віддавати м'яч партнерам. У нас дуже хороші воротарі, і вони дадуть нам те, що ми очікуємо.
Я захисник таланту, який має допомагати колективній грі. Але мені не подобається применшувати переваги гравця. Навпаки, я поставив систему покращення гри футболіста. Ця свобода має бути пов'язана з колективною грою. Ми постараємося вичавити максимум із кожного гравця. Ми маємо йти гра за грою. Я налаштований оптимістично, бо є хороші гравці.
Я хочу мати добрі стосунки з місцевими вболівальниками, щоб 48 мільйонів іспанців підтримували нас, щоб ми відчували себе єдиною командою. Я хочу відновити дух 2010 року, ілюзію.
Молода команда як на ЧС-2022? Досі я працював із командами з обмеженим віком, до 19 років, до 21 року, зараз ні. Я переконаний у таланті молоді, але я також вболіваю за ветеранів, які багато чого нам віддали. Двері відчинені для всіх. Ми не дивитимемося на вік. Ми хочемо ефективності.
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Виступ Іспанії у Катарі? Нині не час аналізувати. Усі хотіли якнайкраще, але це було неможливо. Виграти дуже складно. Аналіз буде внутрішній. Робота Луїса Енріке була фантастичною. У мене є свій сценарій, свої нюанси та свій погляд на футбол. Я зміню те, що маю змінити.
Щоб грати у збірній, потрібно мати якість, талант та бути у добрій формі. Збірна – це не клуб. Тут, якщо у вас поганий день, ви їдете додому. Ми повинні дзвонити тим, хто найкращий в кожний момент. Талант молодого футболіста нікуди не подівся. Є гравці, яких торкнулося жезло Бога, як це сталося з Гаві. Але я закликаю всіх працювати, щоб ставати кращими щодня. Ерік Гарсія підходить під нашу модель гри, і він мені подобається. Можливо, в якийсь момент на нього чинився сильний тиск, але це частина футболу.
Я не думав про місце у збірній, поки мені не зробили цю пропозицію. Я короткозорий, чого мене навчив футбол. Єдине, що зараз мене непокоїть — це матч із Норвегією, з якого ми збираємося розпочати відбірковий етап Євро-2024", - наводить слова Де ла Фуенте AS.
Нагадаємо, збірна Іспанії вилетіла з чемпіонату світу на стадії 1/8 фіналу, поступившись Марокко.