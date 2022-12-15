Тепер хід за лондонцями.
Жоау Феліш, getty images
15 грудня 2022, 22:27
Атлетіко доволі активно поводить себе на трансферному ринку, щоб підсилити склад, але й не забуває продавати гравців.
Як повідомляє видання Evening Standard, мадридці запропонували Челсі підписати двох своїх гравців — Матеуса Кунью і Жоау Феліша.
Стверджується, що у випадку португальця Атлетіко готовий віддати гравця в оренду з правом викупу.
Нагадаємо, що Челсі зацікавлений в підписанні гравця в атакувальну ланку через серйозне пошкодження нападника Армандо Брої.