Іспанія

Тепер хід за лондонцями.

Атлетіко доволі активно поводить себе на трансферному ринку, щоб підсилити склад, але й не забуває продавати гравців.

Як повідомляє видання Evening Standard, мадридці запропонували Челсі підписати двох своїх гравців — Матеуса Кунью і Жоау Феліша.

Стверджується, що у випадку португальця Атлетіко готовий віддати гравця в оренду з правом викупу.

Нагадаємо, що Челсі зацікавлений в підписанні гравця в атакувальну ланку через серйозне пошкодження нападника Армандо Брої.