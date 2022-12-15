Французам не цікавий португальський нападник.
ЖОАУ ФЕЛІШ, GETTY IMAGES
15 грудня 2022, 17:56
Нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш не перейде до французького ПСЖ, повідомляє Le10Sport.
За інформацією джерела, Феліш не відповідає критеріям в атаці парижан. Спортивний директор Луїс Кампос та головний тренер команди Крістоф Галтьє перемикнулися на пошук іншого гравця в атаку.
Попри бажання самого Феліша піти, керівництво Атлетіко не збирається його відпускати за дешево. Початкова сума, за яку "матрацники" готові розлучитися з португальським форвардом, починається зі 140 мільйонів євро.
У поточному сезоні Жоау Феліш провів на клубному рівні 18 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 3 асисти.
Раніше була інформація, що МЮ може орендувати Феліша до кінця сезону.