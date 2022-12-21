Угода турецького захисника з клубом АПЛ закінчиться наступного літа.
Чаглар Сьоюнджю, Getty Images
21 грудня 2022, 16:50
Захисник Лестера Чаглар Сьоюнджю наступного літа стане гравцем мадридського Атлетіко. Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, у 26-річного турка наступного літа закінчиться контракт з "лисами" і він на правах вільного агента перейде в стан команди Дієго Сімеоне.
Також наголошується, що можливо, сторони підпишуть усі необхідні документи для трансферу на початку січня.
У нинішньому сезоні Сьоюнджю провів лише два поєдинки, в яких провів на полі 162 хвилини.