Іспанія

Угода турецького захисника з клубом АПЛ закінчиться наступного літа.

Захисник Лестера Чаглар Сьоюнджю наступного літа стане гравцем мадридського Атлетіко. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, у 26-річного турка наступного літа закінчиться контракт з "лисами" і він на правах вільного агента перейде в стан команди Дієго Сімеоне.

Також наголошується, що можливо, сторони підпишуть усі необхідні документи для трансферу на початку січня.

У нинішньому сезоні Сьоюнджю провів лише два поєдинки, в яких провів на полі 162 хвилини.