Іспанія

Коуч каталонців оцінив перспективи команди.

Головний тренер Барселони Хаві розповів про цілі команди на поточний сезон. Команда знаходиться на першому місці чемпіонату Іспанії та виступатиме у Лізі Європи.

"Ми лідируємо у лізі дуже високого рівня, випереджаючи Реал. Перемога дасть нам стабільність як клубу, так і проєкту. Це наша пріоритетна мета. Ми з нетерпінням чекаємо на Суперкубок у січні, Кубка Іспанії, Ліги Європи – єврокубка, який ми ще не вигравали.

Наша мета – прагнути до лідерства. Ми не повинні збиватися з цього шляху. Перерва під час ЧС була важлива для нас. У нас попереду складні матчі, дербі, до того ж Левандовського дискваліфіковано... Важливо не втрачати цей ритм.

Якщо ми виграємо Ла Лігу, це буде добрий сезон. Перемоги у Суперкубку нам недостатньо", – заявив наставник "блаугранас".

Раніше повідомлялося, що Барселона готова продати Фаті.