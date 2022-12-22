П'ять футболістів будуть змагатися за нагороду.
Динамо, фото Динамо
22 грудня 2022, 16:35
Український футбол пішов на перерву, а рік підходить до кінця, тому можна сміливо підбивати його підсумки.
Як повідомляє офіційний сайт киян, в боротьбі за нагороду найкращому гравцеві року зійдуться п'ять футболістів.
Гравці, які найчастіше потрапляли до топ-трійок місячних опитувань, стали номінантами на звання "Найкращий гравець року"
На титул претендують Георгій Бущан, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Віктор Циганков та Ілля Забарний.
Нагадаємо, що Мудрик, Довбик і Циганков боротимуться за звання найкращого гравця УПЛ в листопаді-грудні.