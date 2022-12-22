Україна

П'ять футболістів будуть змагатися за нагороду.

Український футбол пішов на перерву, а рік підходить до кінця, тому можна сміливо підбивати його підсумки.

Як повідомляє офіційний сайт киян, в боротьбі за нагороду найкращому гравцеві року зійдуться п'ять футболістів.

Гравці, які найчастіше потрапляли до топ-трійок місячних опитувань, стали номінантами на звання "Найкращий гравець року"

На титул претендують Георгій Бущан, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Віктор Циганков та Ілля Забарний.

Нагадаємо, що Мудрик, Довбик і Циганков боротимуться за звання найкращого гравця УПЛ в листопаді-грудні.