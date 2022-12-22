Іспанія

Президент Барселони розповів, чи це взагалі можливо.

Президент Барселони Жоан Лапорт прокоментував перемогу Аргентини на ЧС-2022, а також висловився щодо можливості повернення Лео Мессі.

"Як президент Барси я б хотів, щоб Лео Мессі одного разу повернувся до клубу, але ми не повинні надто сподіватися. У нього контракт з ПСЖ.

Ми раді, що він виграв чемпіонат світу, він цього заслужив. це. Ми переконані, що Мессі – найкращий гравець усіх часів. Тож подивимося, що станеться", - слова Лапорти наводить офіційний сайт Барселони.

Нагадаємо, в Барселоні підтвердили інтерес до Павара.