Іспанія

Досвідчений півзахисник може залишитись в команді.

Барселона розглядає різноманітні варіанти підсилення середньої лінії, але й не забуває про внутрішні ресурси.

Як повідомляє видання Relevo, "синьо-гранатові" роздумують над подовженням контракту з Серхіо Бускетсом.

Поточна угода між клубом та досвідченим півзахисником діє до літа наступного року.

У цьому сезоні Серхіо на всіх рівнях провів 26 ігор, зробивши один гольовий пас.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Серхіо Бускетс хоче покинути Барселону взимку, проте головний тренер Хаві проти.