Досвідчений півзахисник може залишитись в команді.
Серхіо Бускетс, getty images
23 грудня 2022, 00:33
Барселона розглядає різноманітні варіанти підсилення середньої лінії, але й не забуває про внутрішні ресурси.
Як повідомляє видання Relevo, "синьо-гранатові" роздумують над подовженням контракту з Серхіо Бускетсом.
Поточна угода між клубом та досвідченим півзахисником діє до літа наступного року.
У цьому сезоні Серхіо на всіх рівнях провів 26 ігор, зробивши один гольовий пас.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Серхіо Бускетс хоче покинути Барселону взимку, проте головний тренер Хаві проти.