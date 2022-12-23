Іспанія

Аргентинець відзначив форварда.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував виступи деяких гравців, окремо відзначивши Альваро Морату.

"Він доклав великих зусиль, створив моменти, він є нашим абсолютним орієнтиром серед нападників. Він нам потрібен і ми хочемо, щоб він був сильним".

Карраско? Він знає, чого я хочу від нього і чого ми від нього вимагаємо. Ми працюємо добре, і він багато працював. Це добре для нас, і нам потрібно, щоб він підвищив інтенсивність", — наводить слова Сімеоне Marca.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Мората піднявся на п'яте місце у списку найкращих бомбардирів збірної Іспанії.