ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Іспанський форвард поділився своїми думками після поразки від Японії.

Нападник збірної Іспанії Альваро Мората прокоментував поразку своєї команди у матчі чемпіонату світу у Катарі проти Японії (1:2).

"Це футбол, і це неймовірно. Головне, що ми вийшли до наступного раунду. Ось про це треба думати, а також проаналізувати цю гру.

Майже у всіх чемпіонатах світу, що я дивився, всі команди проходили через труднощі. Через це потрібно пройти, але ви маєте продовжувати вірити у нас.

Із завтрашнього дня почнемо фокусуватися на плей-оф та намагатимемося зробити так, щоб такого більше не було, інакше нам доведеться їхати додому", — наводить слова Морати Sport.es.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Японія — Іспанія.