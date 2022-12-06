Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу, у якому зіграють Марокко та Іспанія.
АЛЬВАРО МОРАТА, GETTY IMAGES
06 грудня 2022, 15:45
Наставники визначили склад на гру 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.
Марокко: Буну — Хакімі, Саїсс, Аґерд, Мазрауї — Унахі, Амрабат, Амалла — Зієш, Ен-Несірі, Буфаль.
Запасні: Ель Каджоуї, Таґнауті, Хамдала, Зарурі, Сабірі, Чейр, Абухляль, Еззалзулі, Ель Ямік, Дарі, Кеддіра, Ель-Ханнусс, Банун, Аттіят-Аллах, Жабране.
Іспанія: Сімон — Льоренте, Родрі, Лапорт, Альба — Гаві, Бускетс, Педрі — Ф. Торрес, Асенсіо, Ольмо.
Запасні: Санчес, Рая, Гарсія, Аспілікуета, Коке, Вільямс, Мората, Гільямон, Бальде, Піно, Солер, Карвахаль, Сарабія, П. Торрес, Фаті.
Гра Марокко — Іспанія почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.