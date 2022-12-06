Наставники визначили склад на гру 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.

Марокко: Буну — Хакімі, Саїсс, Аґерд, Мазрауї — Унахі, Амрабат, Амалла — Зієш, Ен-Несірі, Буфаль.

Запасні: Ель Каджоуї, Таґнауті, Хамдала, Зарурі, Сабірі, Чейр, Абухляль, Еззалзулі, Ель Ямік, Дарі, Кеддіра, Ель-Ханнусс, Банун, Аттіят-Аллах, Жабране.

Іспанія: Сімон — Льоренте, Родрі, Лапорт, Альба — Гаві, Бускетс, Педрі — Ф. Торрес, Асенсіо, Ольмо.

Запасні: Санчес, Рая, Гарсія, Аспілікуета, Коке, Вільямс, Мората, Гільямон, Бальде, Піно, Солер, Карвахаль, Сарабія, П. Торрес, Фаті.

Гра Марокко — Іспанія почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.