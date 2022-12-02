ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Альваро Мората відзначився голом у ворота збірної Японії на ЧС-2022.

Збірна Іспанії у матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу в Катарі несподівано поступилася Японії (1:2).

В цьому матчі результативним ударом відзначився форвард збірної Іспанії Альваро Мората, для якого це був 30 гол у футболці національної команди.

За інформацією MisterChip, Мората вийшов на п'яте місце у списку найкращих бомбардирів збірної Іспанії. Його найближча мета Давід Сілва – 35 голів.

Лідрує у цьому списку Давід Вілья – 59 голів, а за ним йдуть Рауль (44) та Фернандо Торрес (38).

Також OptaJose додає, що Мората став другим в історії гравцем іспанської збірної, якому вдалося забити у перших трьох матчах на чемпіонатах світу. До цього Альваро забивав у ворота Коста-Рики та Німеччини.

До Морати таким досягненням відзначився Тельмо Сарра у 1950 році.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Японія — Іспанія.