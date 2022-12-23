Іспанія

Аргентинець відзначає своєрідний ювілей.

У рамках 1/32 фіналу Кубка Іспанії мадридський Атлетіко гостював у місті О-Карбаллиньо, де грає клуб Арентейро з Сегунди Б. Команда Дієго Сімеоне здобула перемогу — 3:1.

Для головного тренера це був 600-й поєдинок на чолі "матрацників", повідомляє офіційний сайт клубу. Це клубний рекорд.

Сімеоне очолив команду 11 років тому. При ньому Атлетіко виграв два чемпіонати Іспанії, Кубок та Суперкубок країни, Лігу Європи та два Суперкубки UEFA.

Звіт про матч Арентейро - Атлетіко читайте в нашому матеріалі.