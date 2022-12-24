Іспанія

Захисник й надалі може виступати за каталонців.

Барселона активно шукає підсилення складу на трансферному ринку, проте не забуває й про внутрішні ресурси.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, "синьо-гранатові" хочуть подовжити угоду з захисником Маркосом Алонсо.

Зазначимо, що іспанський футболіст перейшов в Барселону цим літом, але його контракт діє лише рік.

Каталонці хочуть підписати нову угоду до літа 2024 року.

В цьому сезоні Маркос Алонсо провів 12 матчів на клубному рівні, в яких відзначився голом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що із сина Лапорти зняли звинувачення щодо можливого отримання вигоди від трансферів Алонсо, Ленгле та Деста.