Іспанія

Каталонці хочуть посилити лінію захисту.

Барселона розглядає різноманітні варіанти посилення позиції правого захисника в майбутні трансферні вікна.

Як повідомляє видання Sport.es, головний тренер команди Хаві хотів, щоб в команду прийшов Фойт, проте каталонці не готові платити понад 50 мільйонів євро.

Тим не менш, у Барселони є ще три варіанти: Діогу Далот з Манчестер Юнайтед, Бенжамен Павар з Баварії та Тома Меньє з Боруссії Д.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона також турбується щодо позиції лівого захисника та хоче подовжити контракт з Маркосом Алонсо.