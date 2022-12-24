Каталонці хочуть посилити лінію захисту.
Хуан Фойт, getty images
24 грудня 2022, 13:57
Барселона розглядає різноманітні варіанти посилення позиції правого захисника в майбутні трансферні вікна.
Як повідомляє видання Sport.es, головний тренер команди Хаві хотів, щоб в команду прийшов Фойт, проте каталонці не готові платити понад 50 мільйонів євро.
Тим не менш, у Барселони є ще три варіанти: Діогу Далот з Манчестер Юнайтед, Бенжамен Павар з Баварії та Тома Меньє з Боруссії Д.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона також турбується щодо позиції лівого захисника та хоче подовжити контракт з Маркосом Алонсо.