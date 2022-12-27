Футболіст може затриматися у Мадриді надовше.
Аксель Вітсель, Getty Images
27 грудня 2022, 10:45
Влітку 2022 року досвідчений бельгійський опорник Аксель Вітсель змінив дортмундську Боруссію на мадридський Атлетіко, підписавши річний контракт.
Втім, у його з "матрацниками" є опція продовження ще на рік. За інформацією італійського журналіста Ніколо Скіри, клуб зі столиці Іспанії готовий її активувати.
Всього у складі команди Дієго Сімеоне 33-річний футболіст провів 20 матчів і не відзначився результативними діями.
Нагадаємо, що Атлетіко може підписати Борху Іглесіаса.