Іспанія

Футболіст може затриматися у Мадриді надовше.

Влітку 2022 року досвідчений бельгійський опорник Аксель Вітсель змінив дортмундську Боруссію на мадридський Атлетіко, підписавши річний контракт.

Втім, у його з "матрацниками" є опція продовження ще на рік. За інформацією італійського журналіста Ніколо Скіри, клуб зі столиці Іспанії готовий її активувати.

Всього у складі команди Дієго Сімеоне 33-річний футболіст провів 20 матчів і не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, що Атлетіко може підписати Борху Іглесіаса.