Іспанія

Іспанський півзахисник не може визначитись щодо власного майбутнього.

Опорний півзахисник каталонської Барселони Серхіо Бускетс левову частину власної кар’єри провів у розташуванні каталонської Барселони, проте наступний сезон мав стати для нього першим на дорослому рівні поза межами "блаугранас".

Принаймні, така думка існувала ще перед фіналом чемпіонатом світу-2022 в Катарі, тоді як останніми днями ситуація довкола можливого продовження контракту 34-річного футболіста несподівано заграла новими фарбами.

Барселона зробила власному гравцю пропозицію продовжити стосунки, проте одразу не знайшла належної підтримки цих ідей, а сам Бускетс отримав пропозицію зі США.

Проте, як повідомляє іспанська преса, предметна розмова з головним тренером команди, Хаві, дозволила Серхіо переосмислити власні початкові позиції, і тепер він більше схильний до того, аби продовжити виступи в Ла Лізі.

Для іспанського керманича Бускетс є незамінним виконавцем стартового складу, а сам футболіст через це впевнений у своїх силах та спроможності і надалі грати на високому рівні.

У поточному сезоні на рахунку Бускетса 26 матчів та один гольовий пас.