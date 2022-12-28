Іспанський півзахисник не може визначитись щодо власного майбутнього.
Серхіо Бускетс, Getty Images
28 грудня 2022, 09:03
Опорний півзахисник каталонської Барселони Серхіо Бускетс левову частину власної кар’єри провів у розташуванні каталонської Барселони, проте наступний сезон мав стати для нього першим на дорослому рівні поза межами "блаугранас".
Принаймні, така думка існувала ще перед фіналом чемпіонатом світу-2022 в Катарі, тоді як останніми днями ситуація довкола можливого продовження контракту 34-річного футболіста несподівано заграла новими фарбами.
Барселона зробила власному гравцю пропозицію продовжити стосунки, проте одразу не знайшла належної підтримки цих ідей, а сам Бускетс отримав пропозицію зі США.
Проте, як повідомляє іспанська преса, предметна розмова з головним тренером команди, Хаві, дозволила Серхіо переосмислити власні початкові позиції, і тепер він більше схильний до того, аби продовжити виступи в Ла Лізі.
Для іспанського керманича Бускетс є незамінним виконавцем стартового складу, а сам футболіст через це впевнений у своїх силах та спроможності і надалі грати на високому рівні.
У поточному сезоні на рахунку Бускетса 26 матчів та один гольовий пас.