Коуч "блаугранас" запевнив, що не слід чекати трансферної активності.
ХАВІ, GETTY IMAGES
30 грудня 2022, 16:58
Головний тренер Барселони Хаві висловився щодо можливих придбань під час зимового трансферного вікна.
"Наше зимове трансферне вікно буде спокійним. Я задоволений складом. Ми боротимемося з цим складом.
У нас хороша команда, яка може поборотися за всі чотири трофеї.
Вважаю за краще, щоб ніхто не йшов. Я задоволений складом. Наша мета – здобути трофеї", – сказав тренер Барси.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Серхіо Бускетс хоче покинути Барселону взимку, проте головний тренер Хаві проти.