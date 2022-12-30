Іспанія

Коуч "блаугранас" запевнив, що не слід чекати трансферної активності.

Головний тренер Барселони Хаві висловився щодо можливих придбань під час зимового трансферного вікна.

"Наше зимове трансферне вікно буде спокійним. Я задоволений складом. Ми боротимемося з цим складом.

У нас хороша команда, яка може поборотися за всі чотири трофеї.

Вважаю за краще, щоб ніхто не йшов. Я задоволений складом. Наша мета – здобути трофеї", – сказав тренер Барси.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Серхіо Бускетс хоче покинути Барселону взимку, проте головний тренер Хаві проти.