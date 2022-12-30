Француз готовий грати.
КАРІМ БЕНЗЕМА, GETTY IMAGES
30 грудня 2022, 17:58
Французький нападник Реала Карім Бензема вийде у стартовому складі у матчі 15-го туру Ла Ліги проти Вальядоліда, повідомляє AS.
За інформацією джерела, 35-річний форвард повністю відновився після травми й готовий допомогти своїй команді.
Тим часом Модрич, Чуамені та Камавінга, скоріш за все, пропустять сьогоднішній поєдинок, оскільки брали участь у пізніх стадіях чемпіонату світу.
Початок зустрічі — сьогодні о 22:30. Football.ua проведе онлайн-трансляцію матчу.