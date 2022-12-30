Іспанія

Француз готовий грати.

Французький нападник Реала Карім Бензема вийде у стартовому складі у матчі 15-го туру Ла Ліги проти Вальядоліда, повідомляє AS.

За інформацією джерела, 35-річний форвард повністю відновився після травми й готовий допомогти своїй команді.

Тим часом Модрич, Чуамені та Камавінга, скоріш за все, пропустять сьогоднішній поєдинок, оскільки брали участь у пізніх стадіях чемпіонату світу.

Початок зустрічі — сьогодні о 22:30. Football.ua проведе онлайн-трансляцію матчу.