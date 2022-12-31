Іспанія

Колишній футболіст львівських Карпат та Динамо Київ повернеться до клубу з Ла-Коруньї.

Відомий українським уболівальникам за виступами в складі львівських Карпат та київського Динамо іспанський нападник Лукас Перес Мартінес розпочав черговий сезон у своїй професійні кар’єрі в складі Кадіса, куди перейшов на початку 2022 року з Ельче.

Колектив із Андалусії став для 34-річног виконавця вже 12 клубом за часи виступів на найвищому рівні, проте прийдешня трансферна кампанії відзначиться для Переса черговим трансфером.

15 зіграних матчів та чотири забитих коли в поточному сезоні не вистачило для того, аби досвідчений нападник захотів залишитись у складі "жовтої субмарини" бодай до завершення чинного контракту наступним літом.

Як повідомляє іспанська преса, перехід Лукаса до Депортіво Ла-Корунья, що наразі виступає в третьому за силі дивізіоні країни, є вирішеним питанням.

Клубам залишилось оформити необхідні документи, що стане можливим із перших годин січневого трансферного вікна.

Зауважимо, що це буде вже третя каденція Лукаса Переса в цьому клубі, тоді як раніше він переходив до команди з Ла-Коруньї з грецького ПАОК за 1,5 млн євро (2015) та лондонського Арсенала на правах оренди (2017) відповідно.