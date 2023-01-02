Іспанія

Український воротар розпочне 2023 рік у стартовому складі "вершкових".

Український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін незабаром матиме шанс проявити себе у матчі Кубку Іспанії. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, напередодні кубкового матчу двоє футболістів "вершкових" працювали за індивідуальною програмою. Йдеться про воротаря Тібо Куртуа та захисника Дані Карвахаля, які тренувалися у залі.

Зазначається, що саме Лунін гратиме у стартовому складі Реалу у найближчому матчі, який стане для "вершкових" першим у 2023 році.

Цього сезону Лунін провів шість поєдинків, з яких два нуль при чотирьох пропущених м'ячах.

Нагадаємо, матч між Реалом та Касереньо, командою з четвертого дивізіону Іспанії, відбудеться завтра, 3 січня, о 22:00 за київським часом.