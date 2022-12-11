Іспанія

Марокканський голкіпер витисне українця зі складу.

Реал має намір підписати голкіпера Севільї та одного з героїв чемпіонату світу Яссіна Буну, повідомляє Defensa Central.

Після декількох успішних сезонів в Севільї скаути Реала вирішили спостерігати за Буну на чемпіонаті світу. Очікування повністю виправдалися, тому "королівський клуб" хочк підписати марокканського кіпера перед початком наступного сезону.

Прихід Буну в Реал матиме під собою мету створити конкуренцію для Тібо Куртуа. Тобто марокканець стане другим голкіпером в команді, що вимусить Реал віддати українця Андрія Луніна в оренду.

Також зазначається, що Севілья не продасть Буну менше ніж за 30 мільйонів, що є надмірною сумою для запасного воротаря.

Раніше ми писали, що Буну став першим африканським голкіпером, який зіграв три матчі на нуль на одному ЧС.