Іспанія

Власник Золотого м'яча відмовився наслідувати приклад свого колишнього одноклубника.

Півзахисник мадридського Реалу Лука Модрич продовжуватиме виступати у складі "вершкових". Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 37-річний хорват мав пропозицію від саудівського клубу Ан-Наср, куди нещодавно перебрався його колишній одноклубник Кріштіану Роналду.

Також у ньому був зацікавлений Інтер Маямі, але хорват вирішив відмовитися від пропозицій, щоб продовжувати виступати за Реал.

Діючий контракт Модрича з Реалом розрахований до кінця сезону, але переговори про нову угоду вже тривають.

Цього сезону Модрич провів 19 матчів, у яких забив п'ять м'ячів та віддав дві результативні передачі.