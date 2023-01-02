Іспанія

Футболісти можуть залишитись без вихідного, якщо невдало зіграють проти аутсайдера.

Головний тренер Барселони Хаві скасує гравцям вихідний, що запланований на 6 січня, в разі програшу у матчі Кубка Іспанії проти Інтерсіті. Про це повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, у каталонців вже заплановане тренування на цей день, але у випадку перемоги над Інтерсіті у рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії, головний тренер скасує його.

Нагадаємо, матч Інтерсіті — Барселона відбудеться 4 січня, початок — о 22:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.