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Місцева футбольна влада змушена була піти на такий крок через величезні обсяги вікових махінацій.

Понад 20 футболістів юнацької збірної Камеруну не змогли пройти тест на вік, що проходив перед стартом кваліфікації молодіжного Кубка африканських націй. Про це повідомляє Камерунська федерація футболу.

"Камерунська федерація футболу інформує громадськість про те, що напередодні підготовки до турніру UNIFFAC Limbe 2023, який є кваліфікацією до наступного Кубка африканських націй U17, 21 гравець із 30, які перебувають у складі команди, не пройшов перевірку через тест МРТ.

Ці футболісти були негайно виведені зі складу команди. Пошуки гравців для їхньої заміни вже ведуться. Це суворі вказівки президента федерації, спрямовані на те, щоб покласти край фальсифікації актів громадянського стану, які в минулому заплямували імідж камерунського футболу.

Наша федерація закликає всіх учасників педагогічного процесу забезпечити дотримання вікових категорій", — йдеться у заяві федерації.

Раніше повідомлялося, що Андре Онана завершив кар'єру у збірній Камеруну в 26 років.