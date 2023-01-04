Іспанія

Іспанський клуб боїться, що може втратити ще одного зіркового гравця після невдачі з Мбаппе.

Півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем може продовжити свою кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє SER Deportivos.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" проведе переговори з німецьким клубом на цьому тижні, щоб бути впевненим, що операція відбудеться.

Реал має намір домовитися про літній трансфер на початку року, бо боїться повторення ситуації з втратою зіркового виконавця, як це було з Кіліаном Мбаппе.

Цього сезону Беллінгем провів 22 матчі, в яких забив дев'ять голів та віддав чотири результативні передачі.