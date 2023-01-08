Іспанія

Іспанець висловився напередодні очного протистояння.

Головний тренер Барселони Хаві поділився думками перед матчем 16 туру Ла Ліги проти Атлетіко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Атлетіко — Барселона. Напередодні

"Ми граємо щотижня, і кожна гра важлива. Гра з Атлетико не є вирішальною, але вона вплине на турнірну таблицю. Це буде складний виїзний матч із суперником, який сильний в обороні. Нам потрібно створювати моменти, і ми повинні бути більш ефективними, ніж у двох попередніх іграх.

Очікую побачити дуже добре зіграну команду. Зазвичай вони використовують схему 5-3-2 або 4-4-2, це команда-хамелеон. Ми повинні бути готові до виклику, який кидає нам. Ми повинні за будь-яку ціну використовувати те, що у нас є", - наводить слова Хаві Marca.

Матч стартує сьогодні о 22:00. Слідкувати за поєдинком онлайн можна за посиланням.