Іспанія

Бразилець стане повноцінним гравцем "вершкових".

Мадридський Реал викупить у Шахтаря контракт правого захисника Вінісіуса Тобіаса, який зараз перебуває в оренді в складі "королівського клубу", стверджує Marca. Сума трансферу складе близько 10 мільйонів євро.

Також у пресі з'явилася інформація, що Вінісіус буде основним гравцем "вершкових" у 2024 році.

Нагадаємо, юний латиноамериканець приєднався до українського клуба на початку 2022 року. Втім, через повномасштабне вторгнення російської держави-терориста до нашої країни вже 1 квітня перебрався до оренди до Реала, де грає за молодіжну команду.

Нинішня угода мадридців із Тобіасом розрахована до кінця червня 2023 року. До речі, іспанський гранд має право викупу гравця на постійній основі.