Іспанія

Кіпер незадоволений партнерами по команді.

Голкіпер мадридського Атлетіко Ян Облак прокоментував поразку своєї команди у матчі 16-го туру Ла Ліги проти Барселони — 0:1.

"Ми почали погано — зі страхом, з недостатньою впевненістю, але потім прокинулися. У нас були моменти, але ми не змогли забити гол. М'яч не хотів заходити, у нас було багато моментів, можливо, не дуже виразних, але, зрештою, деякі могли обернутися голами.

В останніх іграх ми грали добре. Сподіваюся, що й надалі ми гратимемо впевнено. Потрібно розпочинати матч із першої секунди, а не коли нам забивають гол", — наводить слова Облака DAZN.

Атлетіко — Барселона 0:1 Відео голу та огляд матчу Ла Ліги