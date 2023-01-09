Іспанія

Поза заявкою "вершкових" залишилися двоє травмованих — Давід Алаба та Орельєн Чуамені.

Мадридський Реал у своєму твіттері оголосив список футболістів, які матимуть змогу взяти участь у півфінальному матчі Суперкубку Іспанії проти Валенсії.

До списку команди Карло Анчелотті не потрапили двоє травмованих футболістів, які зазнали травм напередодні. Йдеться про захисника Давіда Алабу та півзахисника Орельєна Чуамені.

Нагадаємо, матч Реал — Валенсія відбудеться у середу, 11 січня, о 21:00 за київським часом.

У другому півфіналі турніру зустрінуться Бетіс та Барселона. Гра пройде наступного дня – 12 січня.