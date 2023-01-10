Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

Черговий тур Прімери подарував багато цікавого. Звісно, головні страви цього вікенду протистояння Реала з Вільярреалом та Барселони з Атлетіко.

Результати туру



Битва нещодавніх тріумфаторів у єврокубках

Реал вдало розпочав іспанський сезон, проте ближче до чемпіонату світу та одразу після нього почало складатися певне враження, що в команди потрохи з'являються проблеми. Трохи нагадує ситуацію із сезоном-2014/15, коли колектив Анчелотті видав фантастичну безпрограшну серію на старті, але після поразки від Мілана у товариському матчі та перемоги на клубному мундіалі почав буксувати у чемпіонаті. Це коштувало роботи італійцю на той момент. Зараз його позиції дещо сильніші, проте команді потрібен новий імпульс.

Рейна — А. Морено (Педраса, 72), Торрес, Альбіоль, Фойт — Баена, Парехо, Коклен (Трігерос, 88) — Піно (Моралес, 81), Чуквуезе, Ж. Морено (Данжума, 88)

Куртуа — Менді (Родріго, 64), Алаба, Рюдігер, Мілітао — Модрич (Камавінга, 70), Чуамені (Васкес, 64), Кроос — Вінісіус Жуніор, Вальверде (Асенсіо, 83), Бензема

Є підозра, що Барселона може кинути в жертву Лігу Європи задля перемоги у Ла Лізі, отже навантаження в каталонців може бути меншим. Варто тримати цей фактор в голові.

Стосовно виїзду на Естадіо де ла Сераміка здобути принаймні один пункт не вийшло. Поєдинок вийшов дуже рівним, а перемогу в ньому святкував Вільярреал.

Команди мали чудові момент, щоб забити, проте м'яч довгий час не хотів йти у ворота. Деяким пострілам бракувало влучності, а деякі відбували візаві Пепе Рейна та Тібо Куртуа.

Рахунок було відкрито після помилки Ферлана Менді, який невдало віддав на Тоні Крооса, а після перехоплення господарі швидко доставили м'яча в ноги Єремі Піно, який не лишив шансів Реалу. Хтось з захисників міг вибити його з пустих воріт, проте замість цього кульбіт того ж Менді та спрінт Давіда Алаби лише додали епізоду якості.

Потім настала вже черга пенальті. Карім Бензема реалізував постріл з точки за гру рукою Хуана Фойта, але "підводники" також заслужили на свою спробу забити з одинадцятиметрового. Пенальті вийшов спірним. Фойт влучив м'ячем у руку Алаби (іронія долі), коли австрієць послизнувся на газоні та намагався зберегти свою рівновагу, отож жодної навмисної гри рукою там не було. Жерар Морено також відповів французу влучним ударом.

В ендшпілі колектив Сетьєна був ближче до голу, аніж оновившийся за рахунок замін Реал, проте Арно Данжума вирішив не віддавати передачу на партнера, а спробував завдати удару по пустих воротах самотужки й промазав (гості тоді невдало розіграли кутовий).

Барселона здобуває важку перемогу над Атлетіко

На радощах каталонці переграли мадридський Атлетіко, хоча довелося серйозно помучитися. Поєдинок з багатьох точок зору був цілком собі нічийним.

Облак — Моліна, Савич, Хіменес, Рейнілдо (Регілон, 82) — Льоренте, Коке (Лемар, 74), Барріос (Кондогбія, 64), Карраско (Мората, 65) — Грізманн, Феліш (Корреа, 74)

тер Штеген — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде (Алонсо, 81) — де Йонг (Кесс’є, 58), Бускетс (Роберто, 81), Гаві (Рафінья, 73) — Дембеле, Фаті (Торрес, 57), Педрі

Команді довелося грати матч із топовою вивіскою без свого головного бомбардира. Роберт Левандовські таки отримав свою дискваліфікація, котра стала для нього повторною. Провини у дербі не було, проте старі проблеми із матчу проти Осасуни продовжують переслідувати польського нападника. Чесно кажучи, доволі ідіотичні рухи у виконанні Ла Ліги, що дозволила гравцю з'явитися на полі з Еспаньйолом, але постфактум таки змусила його відсиджувати покарання. Теорії змови? Чи витівки конкурентів зі столиці?

Сумнівно, бо навіть з ним у складі Барселона була безсильна проти суперників "папужок". А ось з Атлетіко вдалося виграти без форварда.

"Кулес" мали певні проблеми із мадридцями, яким поступалися на попередніх виїздах, проте загалом частіше вивозили очки у цьому протистоянні, аніж навпаки. Цього разу вдалося уникнути поразки, хоча суперник дуже сподобався. Після голу авторства Дембеле (хоча порушення правил з боку Гаві цілком мало місце бути), проте команда Сімеоне зуміла дещо перехопити ініціативу. Не сказати, що моментів було чимало, але відчувалося, що гостям трохи некомфортно. Наприклад, після небезпечного пострілу головою Хіменеса, коли лише кількох метрів не вистачило для потрапляння у ворота, впевнені, стало лячно не лише Марк-Андре тер Штегену, котрий пізніше парирував підступний постріл під поперечину від Грізманна.

Атлетіко не боявся сміливо пресингувати суперника, що призводило до втрат м'яча або принаймні тиску на ворожі ворота. Градус піднявся до максимуму на завершальному відрізку поєдинку, коли виникла суперечка між Ферраном Торресом та Стефаном Савічем, за що обидва можуть отримати 14-матчеву дискваліфікацію, підтверджуючу неадекватність суддівського корпусу, який інколи приймає доволі дивні рішення (хоча декілька поєдинків відсидки за реслінг на полі гравці заслужили, не без цього явно).

Атлетіко не вирвав бодай нічию та втратив місце у зоні Ліги чемпіонів. Барселона обійшла Реал та знов збільшила відрив.

Коротко про інших:

- Сельта мінімально переграла Ельче (1:0). Єдиний м'яч на перших хвилинах забив Аспас.

- Кадіс обіграв Валенсію на її полі завдяки голу Рубена Алькараса (1:0). Важлива перемога дозволила обійти Еспаньйол та впритул наблизитися до Севільї, що знаходиться вище поза зоною вильоту лише за додатковими показниками.

- Мальорка дотиснула Вальядолід у доданий до другого тайму час (1:0). Абдон Пратс головою вколотив м'яч в дальній кут.

- Еспаньйол та Жирона не виявили переможця (2:2).

- Сосьєдад всуху переграв Альмерію (2:0). Один з голів забив розігравшийся та наразі достойно підміняючий Александера Ісака його тезка Александр Сьорлот.

- Бетіс оформив перемогу у непростому матчі проти Райо після потужного пострілу від Луїса Енріке перед перервою (2:1).

- Севілья зуміла здолати Хетафе (2:1). Спершу чемпіон світу Маркус Акунья замкнув подачі зі штрафного Івана Ракітіча, а в другій половині зустрічі Рафа Мір чітко пробив головою та спіймав голкіпера на протиході.

- Атлетік та Осасуна голів один одному забити не зуміли (0:0). Господарі були ближче до перемоги, проте змарнували декілька хороших нагод.

Цікаві факти

https://www.laliga.com/en-UA/stats

Найкращий гол 16 туру

Рубен Алькарас (Кадіс)

Луїс Енріке (Бетіс)

Найкращий гравець 16 туру

Жерар Морено (Вільярреал) – гол+пас в матчі проти мадридського Реалу

Усман Дембеле (Барселона) – переможний гол у ворота Атлетіко

Символічна збірна

Таблиця

# И О 1 Барселона 16 41 2 Реал Мадрид 16 38 3 Реал Сосьєдад 16 32 4 Бетіс 16 28 5 Атлетіко 16 27 6 Вільярреал 16 27 7 Атлетік 15 25 8 Райо Вальєкано 16 23 9 Осасуна 15 23 10 Мальорка 16 22 11 Валенсія 16 19 12 Жирона 16 18 13 Хетафе 16 17 14 Альмерія 16 17 15 Вальядолід 16 17 16 Сельта 16 16 17 Севілья 16 15 18 Кадіс 16 15 19 Еспаньйол 16 14 20 Ельче 16 4



Розклад наступного туру іспанського чемпіонату