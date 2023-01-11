Іспанія

Центр захисту Реала знову зазнав кадрових проблем.

Кількома днями раніше мадридський Реал повідомив про пошкодження в двох виконавців — захисника Давіда Алаби та Орельєна Чуамені.

"Вершкові" при цьому не стали уточнювати строки відновлення власних футболістів, указавши лише на характер травм.

Однак, як повідомляє іспанська преса, пошкодження правого камбалоподібного м'яза вивело 30-річного австрійського захисника аж ніяк не менше, аніж 3-4 тижні, що потребуються для відновлення.

Таким чином Реал буде змушений шукати заміну Алабі на найближчі матчі в рамках Суперкубка Іспанії, гру Кубку країни проти Вільярреала, а також зустрічі проти Атлетіка, Реала Сосьєдад, Валенсії, Мальорки та Ельче.