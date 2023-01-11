Іспанія

В мадридському клубі відкинули таку ідею.

Новоспечений нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду намагався повернутись в Реал після розривання контракт з Манчестер Юнайтед, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, його колишній агент Жорже Мендеш кілька разів пропонував мадридцям підписати CR7: влітку і в грудні минулого року. Але клуб відмовився від такої пропозиції. Нагадаємо, що після чемпіонату світу Кріштіану тренувався на базі Реала.

Раніше також стало відомо, що у контракті Роналду немає пункту про перехід до Ньюкасла, який може вийти до Ліги чемпіонів.