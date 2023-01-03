Англія

Наставник "сорок" нічого не знає про угоду португальця із саудівським клубом.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау прокоментував чутки про те, що в контракт Кріштіану Роналду із саудівським Ан-Насром включено пункт про перехід до Ньюкаслу.

Раніше повідомлялося, що в угоді 37-річного португальця є опція, за якою він може перейти до Ньюкаслу, якщо "сороки" отримають місце у Лізі чемпіонів за підсумками сезону.

Хау заперечив, що така опція включена в договір Роналду, назвав цю інформацію іспанської преси неправдивою.

Зазначимо, що сьогодні Ан-Наср офіційно презентував Роналду на своєму стадіоні.